Presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat joi lansarea unui tribunal special pentru judecarea cazurilor de coruptie, in cadrul eforturilor de a-si imbunatati imaginea de reformist, in vederea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale prevazut pentru 21 aprilie, relateaza Reuters. Porosenko a precizat ca procesul de selectare a judecatorilor pentru noul tribunal a durat sapte luni. "Astazi vedem rezultatul: 38 de noi judecatori incep sa-si indeplineasca indatoririle in noua instanta", a scris seful statului pe Twitter. Acesta a asigurat ca magistratii "dispun de…