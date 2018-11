Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat marti intr-o vizita oficiala la Madrid, a descris manevrele NATO desfasurate in Norvegia, practic la frontierele Rusiei, ca fiind o ''amenintare'' si, la fel ca omologul sau spaniol Josep Borrell, a deplans anuntul SUA privind o posibila…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Potrivit Monitorului Apararii și Securitații, Consiliul de conducere al Ministerului Rus de Externe s-a reunit vineri, la Moscova, pentru a dezbate problema securitații in zona Marii Negre. Membrii Consiliului au constatat ”deteriorarea grava a situației” din regiune in ultimii ani, observand…

- Statele Unite subscriu acuzațiilor Olandei și Regatului Unit impotriva Rusiei privind incercarea de a efectua atacuri cibernetice asupra Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), a declarat secretarul american al apararii, James Mattis, dupa reuniunea de doua zile a miniștrilor apararii…

- Ungaria va expulza un consul ucrainean in raspuns la expulzarea anuntata de Ucraina a unui consul ungar, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmit MTI si Reuters. Anuntul sau a venit dupa ce mai devreme joi Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei la Beregovo…

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice, aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu din Constanta, au interceptat din nou doua avioane de lupta rusesti, care s-au apropiat de spatiul aerian al NATO, deasupra Marii Negre. Anuntul a fost facut miercuri pe Twitter de catre Fortele…