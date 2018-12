Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi ca Germania va cere extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei in decembrie pentru ca Moscova nu a implementat tratatul de pace de la Minsk din 2015 privind situatia din Ucraina, scrie Reuters preluata de news.roCitește și: Schimbare BOMBA in noua…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Sporirea de catre Rusia a fortei sale militare in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, precum si utilizarea peninsulei ca baza pentru operatiunile sale militare in Siria si in alte parti ale regiunii, genereaza consecinte pe termen lung pentru Europa de Sud, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, a…

- In acelasi timp, Petro Porosenko a afirmat ca niciun om politic ucrainean nu se va decide sa solutioneze problema teritoriilor ocupate (Crimeea si estul prorus) prin metode militare, intrucat Kievul pune accent pe vietile umane, desi fortele proguvernamentale lupta de patru ani impotriva rebelilor…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene, a denuntat marti 'agresiunea rusa' in estul separatist al Ucrainei, intr-o declaratie neobisnuit de puternica facuta in cadrul vizitei pe care o efectueaza la Kiev, si a lansat un apel…

- Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului ar putea acorda Ucrainei dreptul de a-și forma propria biserica, insa Moscova și Patriarhul Kirill nu sunt fericiți deloc cu aceasta situație. Cei doi demnitari ajung sa fie rivali, prinși in jocurile de putere din lumea ortodoxa, scriu cei de la DW .