Extragerea loteriei bonurilor fiscale. Vezi cine sunt norocosii

Bonurile fiscale in valoare de 695 de lei emise in data de 17 iunie au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica, 21 iulie 2019.La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 30 iunie 2019. Fondul de premiere este de un… [citeste mai departe]