Ucraina: Parlamentul l-a numit pe Oleksii Goncearuk în funcţia de prim-ministru Cu o rapiditate inedita pentru politica ucraineana, 290 de deputati au votat, in prima lor zi de munca, pentru numirea lui Goncearuk. Numarul minim necesar de voturi era 226.



Fost avocat, in varsta de 35 de ani, Oleksii Goncearuk a promis in fata parlamentarilor sa ''puna capat'' coruptiei.



''Avem peste 10 milioane de persoane care traiesc sub pragul saraciei. Avem un razboi in est. Si in plus avem coruptie. Trebuie sa ii punem capat si vom face asta. Noul guvern nu va fura'', a declarat Goncearuk inaintea votului, in aplauzele parlamentarilor ucraineni.



Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Olexii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet…

- Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet al presedintelui Zelenski in luna mai. Anterior, el a condus o organizatie neguvernamentala specializata in promovarea reformelor si a lucrat in calitate de consilier in cadrul Ministerului Ecologiei. Tot joi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Oleksii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters, potrivit Agerpres Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct…

- Oleksi Honcharuk este in prezent adjunct al biroului presedintelui Ucrainei. In varsta de 35 de ani, el a fost numit in aceasta functie de Zelenski in luna mai. Inainte de asta a condus o organizatie nonguvernamentala centrata pe reforme si a avut functia de consilier la Ministerul Ecologiei.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Oleksii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet…

- Klaus Iohannis a refuzat sa il numeasca pe Șerban-Constantin Valeca, actualmente senator PSD, in funcția de ministru al Educației. Asta, deși tot el l-a mai numit o data minitru al Cercetarii și Inovarii in perioada Guvernului Sorin Grindeanu in 2017. Același post a mai fost ocupat de Valeca, ca…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, sambata, decretul prin care o desemneaza pe Maia Sandu pentru functia de prim-ministru. Parlamentul din Republica Moldova a inceput sambata la ora 13:00 o sedinta extraordinara, ignorand decizia Curtii Constitutionale de a fi dizolvat. In sedinta…