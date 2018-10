Ucraina: OSCE anunţă posibile transferuri de arme din Rusia spre zonele rebele O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. Intr-un e-mail trimis AFP, OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta armament greu trecand frontiera noaptea. O drona OSCE a filmat "autovehicule, printre care un camion care deplasa un mijloc blindat pentru transportul trupelor" intrand si iesind de pe teritoriul ucrainean sub control separatist pe un drum de tara fara post de frontiera.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

