Profitul OMV Petrom a crescut cu 44%

Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 44%, in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pana la 2,66 miliarde de lei, conform datelor anuntate miercuri. In aceeasi perioada, vanzarile OMV Petrom au crescut cu 13%, pana la 16,1 miliarde de lei. OMV Petrom si-a crescut, in primele noua luni… [citeste mai departe]