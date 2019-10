Casa Alba a intarziat o propunere vizand restabilirea privilegiilor comerciale ale Ucrainei in august, in momentul in care presedintele Donald Trump ar fi facut presiuni asupra Kiev-ului pentru a-l ancheta pe rivalul sau politic, relateaza in editia sa de joi cotidianul The Washington Post, transmite AFP.



Potrivit publicatiei citate, serviciile reprezentantului american in domeniul Comertului au renuntat in aceasta vara sa recomande Casei Albe reinnoirea unei parti dintr-un acord comercial preferential cu Ucraina, la presiunea unui consilier al presedintelui Trump.



Donald…