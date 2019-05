Ucraina nu va recunoaşte paşapoartele ruseşti acordate locuitorilor din teritoriile sale controlate de separatiştii proruşi ''Aceste pasapoarte vor fi considerate ilegale'' printr-o hotarare guvernamentala ce va fi adoptata ulterior in cursul zilei, a afirmat Groisman intr-un consiliu de ministri. ''Nu vom recunoaste niciodata nici o cetatenie acordata de catre o tara agresoare. Este ca un Ausweis (permis de trecere) pe care Germania nazista il elibera unora sau altora'', a spus premierul ucrainean. Ucrainenii care au astfel de documente nu vor putea trece frontiera ucraineana. La fel va fi si in cazul rusilor care isi primesc pasapoartele din centre care elibereaza aceste documente locuitorilor din zonele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sâmbata presedintele Vladimir Putin, într-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP, citata de Agerpres.'Ne gândim…

- Petro Porosenko a declarat ca actiunea Kremlinului a incalcat dreptul international, in timp ce Vladimir Zelenski a acuzat Rusia ca duce un razboi impotriva Ucrainei.Locuitorii din regiunile separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai usor cetatenia rusa in virtutea unui decret semnat…

- Noul presedinte al Ucrainei nu are nevoie de vreun 'targ' cu Rusia, ci sa construiasca relatii normale, bazate pe incredere intre cele doua tari, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala RIA Novosti, intr-un comentariu la afirmatia facuta…

- Noul presedinte al Ucrainei nu are nevoie de vreun 'targ' cu Rusia, ci sa construiasca relatii normale, bazate pe incredere intre cele doua tari, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala RIA Novosti, intr-un comentariu la afirmatia…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, este intotdeauna deschis dialogului, a afirmat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentand astfel declaratiile candidatului in alegerile prezidentiale din Ucraina, actorul de comedie Vladimir Zelenski, care si-a exprimat dorinta…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Nepotul unuia dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, Dmitri Kiselev, a fost condamnat la doi ani și trei luni de inchisoare de un tribunal din Germania, sub acuzația ca a luat parte la activitați militare in estul Ucrainei, scrie The Moscow Times .