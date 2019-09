Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa nu aiba incredere in Rusia nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre cele doua tari, a avertizat marti cineastul ucrainean Oleg Sentov, unul dintre prizonierii eliberati, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonica duminica, inaintea unei reuniuni comune a Consiliului franco-rus pe teme de securitate, programata pentru luni la Moscova, a anuntat presedintia franceza intr-o declaratie de presa citata de Reuters…

- Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters. Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus joi ca discuțiile cu Ucraina cu privire la schimbul de prizonieri sunt pe cale sa se finalizeze, iar acest lucru ar putea implica un numar mare de oameni, relateaza Reuters și AFP. Schimbul ”masiv” de prizonieri ce urmeaza sa fie finalizat,…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Rusia l-a transferat pe cineastul ucrainean Oleg Sentov dintr-o inchisoare izolata din Siberia la Moscova, iar agentiile de presa Tass si Interfax au raportat, potrivit Reuters, ca au loc negocieri cu autoritatile din Ucraina privind un schimb de prizonieri.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care pot primi, în mod simplificat, cetațenia rusa ucrainenii aflați în Rusia, care au locuit pe întregul teritoriu al regiunilor Donețk și Lugansk, transmite Ria Novosti, citata de Rador.Aceasta posibilitate…