- Legea marțiala, impusa in 25 noiembrie in Ucraina dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene, a expirat miercuri, a anunțat președintele Petro Poroșenko la Consiliul de securitate al țarii, scrie Reuters.

- Presedintele de la Kiev, Petro Porosenko, a declarat ca nu intentioneaza sa prelungeasca legea martiala, in afara cazului in care Ucraina este vizata de o agresiune pe scara larga lansata de Rusia, informeaza site-ul postului Deutsche Welle, citeaza mediafax.ro.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat miercuri Actul asupra legii martiale in Ucraina, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Rusia, a anuntat purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator…

- Ucraina se afla sub amenințarea unui razboi total cu Rusia, de aceea era necesar sa se decreteze legea marțiala in țara, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țara. Poroșenko a spus ca incidentul din Marea Azov de pe 25 noiembrie a fost „un eveniment extrem pentru…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a luat prima decizie dupa ce marina militara din Rusia a capturat 3 nave de razboi ale Ucrainei. Poroșenko susține ca gestul provocator al Federației Ruse este un act care încalca dreptul internațional și nu are alta soluție decât…