- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa coincide cu marcarea a patru ani de la anexarea Crimeii. Duminica, 18 martie, în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramâne a fi Vladimir Putin, care va avea șapte contracandidați, cotați cu șanse…

- Alegeri Rusia 2018. Vladimir Putin urmeaza sa obtina o victorie in scrutinul din 18 martie, ceea ce-l va plasa la putere pana in 2024, dupa o campanie electorala terna in Rusia, dar bogata in confruntari diplomatice intre Moscova si puterile occidentale. Vladimir Putin, aflat la carma Rusiei…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de "democratie adevarata" si a salutat restabilirea "justitiei istorice", transmite AFP. Prin decizia voastra, ati…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult inaintea celorlalti sapte candidati, cu 69% din intentiile de vot', potrivit sondajului realizat prin telefon in perioada 5-9 martie, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare a opiniei publice. Contracandidatii…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters, conform news.ro.Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata scepticismul cu privire la posibilitatea desfasurarii unei misiuni de pace a ONU in estul Ucrainei in timpul apropiat, intr-o declaratie facuta in marja Conferintei de securitate de la Munchen, in care a apreciat ca nu prea s-a avansat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Numele celor opt candidati vor fi aranjate in ordine alfabetica pe buletinele de vot, a precizat Comisia Electorala.Pentru a se inregistra drept candidat independent la prezidentiale, un aspirant la titlul de candidat in cursa trebuia sa stranga cel putin 300.000 de semnaturi de la alegatori,…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma catastrofei aviatice din regiunea Moscovei, informeaza pagina oficial a Kremlinului. Totodata, președintele rus a dispus crearea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Ministerul ceh al Educatiei a anuntat ca a anulat, in urma protestelor formulate de ambasadele Ucrainei si Georgiei, aprobarea sa pentru un atlas in care exista Statul Islamic (SI) si unde Crimeea este descrisa drept teritoriu rus, informeaza AFP. Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati…

- Autoritatile ruse l-au eliberat duminica seara pe Aleksei Navalnii, un aprig critic al presedintelui Vladimir Putin, dupa o scurta retinere pentru organizarea unui protest neautorizat fata de viitoarele alegeri prezidentiale, transmite agentia dpa. Avocata lui Aleksei Navalnii, Olga Mihailova,…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Totodata, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegeri prezidentiale sunt programate pe 18 martie, in care favorit este Vladimir Putin, candidat la al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rosiskaia…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…