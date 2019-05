La doar trei saptamani de la alegerea sa in functia de presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski a indicat vineri Parlamentului data la care ar dori sa preia oficial functia, transmite dpa.



"La urmatoarea sedinta, trebuie sa stabiliti inaugurarea pe 19 mai", a declarat intr-o inregistrare video noul sef al statului ucrainean, in varsta de 41 de ani, adaugand ca poporul cere acest lucru.



Potrivit lui Zelenski, Rada Suprema intarzie procesul deoarece deputatii se tem de dizolvare si alegeri parlamentare anticipate. Totodata, el il acuza de sabotaj pe presedintele in exercitiu,…