- Noul președinte ucrainean Volodimir Zelenski a convocat marți, a doua zi dupa învestitura sa, alegeri anticipate în 21 iulie, potrivit unui decret publicat pe site-ul președinției, care oficializeaza astfel dizolvarea Parlamentului anunțata în urma cu o zi, scrie AFP. Acest…

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Ucrainei a confirmat marți ca Volodimir Zelenski a fost ales președinte, publicând rezultatele finale ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski, un actor de comedie de 41 de ani, și-a revendicat victoria chiar pe 21 aprilie, la închiderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi o lege care sporește obligativitatea folosirii limbii ucrainene, cu riscul de a crispa și mai mult relațiile cu populația rusofona din țara, în momentul în care președintele ales Volodimir Zelenski spune ca vrea sa întinda o mâna catre aceasta…

- Locuitorii din regiunile separatiste din estul Ucrainei vor putea primi mai usor cetatenie rusa in virtutea unui decret semnat miercuri de Vladimir Putin, la cateva zile dupa alegerea noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.Potrivit acestui decret publicat pe site-ul…

- Actorul de 41 de ani a obtinut 73, 2 la suta din sufragii in turul doi, fata de 25,3 la suta cat a obtinut rivalul sau, Petro Porosenko, in varsta de 53 de ani. Sondajul la iesirea de la urne a fost realizat de consortiul "Exit Poll National", care reunelte trei institute. Primele rezultate…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…