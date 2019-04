Ucraina, nou preşedinte. Rusia, primul mesaj 'Exista o sansa de ameliorare a cooperarii cu tara noastra', a declarat pe pagina sa de Facebook premierul Dmitri Medvedev, primul oficial de rang inalt de la Moscova care a reactionat dupa victoria zdrobitoare duminica seara a lui Volodimir Zelenski - un actor de comedie fara experienta politica - in alegerile prezidentiale din Ucraina, relateaza AFP. Medvedev a adaugat totusi ca 'nu-si face iluzii' cu privire la Zelenski, afirmand ca, 'fara indoiala, noul sef al statului va utiliza aceeasi retorica fata de Rusia ca cea din timpul campaniei sale' electorale.



