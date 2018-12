Relatiile tensionate intre cei doi vecini s-au tensionat si mai mult in urma unui incident, la 25 noiembrie, in care Paza de Coasta rusa a deschis focul si a imobilizat trei nave militare ucrainene pe ale caror echipaje le-a luat prizoniere in largul Peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Moscova in 2014.



Porosenko a decretat legea martiala pe o perioada de 30 de zile in zece regiuni din tara. Pe perioada legii martiale, autoritatile ucrainene au interzis intrarea in tara a tuturor barbatilor rusi cu varsta cuprinsa intre 16 si 60 de ani, o masura menita sa impiedice Rusia sa destabilizeze…