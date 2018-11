Ucraina: Mai multe cocktailuri Molotov au fost aruncate n Biserica Sfntul Andrei din Kiev, n mijlocul unor tensiuni cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri fața de "consecințele cele mai grave" care pot aparea in urma diviziunilor intre Bisericile ortodoxe, dupa decizia Patriarhatului din Constantinopol de a recunoaște o biserica ortodoxa independenta in Ucraina, scrie AFP.

- Patriarhul Moscovei si al Întregii Rusii, Kirill, a denuntat vineri Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol, calificând-o drept 'schismatica', dupa ce aceasta a recunoscut recent o Biserica independenta în Ucraina de tutela religioasa rusa,

- Rusia ”va apara interesele ortodoxe” in cazul unor tulburari religioase in Ucraina, in urma recunoasterii de catre Patriarhia de la Constantinopol a unei biserici ucrainene independente de tutela Moscovei, a avertizat vineri Kremlinul, relateaza AFP.

- Rusia va "apara interesele ortodocșilor" in cazul unor tulburari religioase in Ucraina, dupa ce Patriarhatul din Constantinopol a recunoscut o biserica ucraineana independenta de tutela Moscovei, a amenințat vineri Kremlin, citat de AFP.

- Biserica Ortodoxa Rusa a denuntat joi o ”catastrofa” si o ”schisma” dupa hotararea istorica a Patriarhiei de la Constantinopol de a recunoaste o biserica independenta de tutela religioasa a Moscovei in Ucraina, relateaza AFP.”Patriarhia de la Constantinopol a luat astazi (joi) o decizie catastrofala.…

- Rusia considera ca Turcia este raspunzatoare de separarea militantilor islamisti din Idlib de opozitia siriana moderata, a declarat marti, la Geneva, reprezentantul Moscovei la negocierile pentru pace in Siria, citat de Reuters preluata de Agerpres. "Consideram ca situatia din Idlib trebuie…

- Mitropolitul Emanuel al Galiei (Franței) a confirmat ca Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, a luat decizia finala de a oferi un act (tomos) care sa ateste autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina fața de Rusia. Conform mitropolitului, citat de Associated Press și preluat in presa…

