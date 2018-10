Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei aduc prejudicii intreprinderilor italiene, a declarat marti premierul italian Giuseppe Conte, citat de Reuters. Liderii UE au impus sanctiuni in 2014 pentru a penaliza Moscova pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si sustinerea rebelilor din estul…

- Sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei aduc prejudicii intreprinderilor italiene, a declarat marti premierul italian Giuseppe Conte, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au impus sanctiuni in 2014 pentru a penaliza Moscova pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si sustinerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- Parlamentul Ucrainei a facut joi primul pas catre inscrierea in Constitutie a obiectivelor de aderare a tarii la NATO si la Uniunea Europeana, transmite Xinhua, citata de Agerpres. Deputaţii au votat pentru înaintarea proiectului de lege către Curtea Constituţională. Au fost…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret privind denunțarea Tratatului de prietenie, cooperare și parteneriat cu Rusia. Potrivit documentului, Ministerul ucrainean de Externe va notifica partea rusa cu privire la decizie, precum și sa informeze ONU, OSCE și alte organizații internaționale.…

- Autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk din estul prorus al Ucrainei au anuntat vineri convocarea de alegeri generale pentru data de 11 noiembrie in ambele entitati, nerecunoscute de comunitatea internationala, informeaza EFE si Interfax. In noiembrie se implinesc patru ani de…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, va accepta sa se intalneasca cu Igor Dodon cu o singura conditie. Daca liderul de la Chisinau va recunoaste ca peninsula Crimeea a fost anexata ilegal de catre Rusia.

- Noile avioane rusești de vanatoare MiG-31K ar putea distruge baza de la Deveselu in 2 minute, susține un expert citat de presa pro-rusa din Republica Moldova. Experții susțin ca rachetele”Kinjal”, cu care sunt dotate aeronavele militare au o astfel de capacitate, scrie Sputnik. Aleksandr Hrolenko, expert…