Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Anterior, presedintele Petro Porosenko a semnat decretul privind instaurarea legii martiale. Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene. Pentru aprobarea decretului era nevoie de votul Parlamentului de la Kiev. Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene,…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret privind introducerea legii marțiale pe o perioada de doua luni – pana pe 25 ianuarie – in legatura cu situația din stramtoarea Kerci, unde flota rusa a reținut trei nave ucrainene. Decretul este publicat pe portalul oficial al președintelui…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a luat prima decizie dupa ce marina militara din Rusia a capturat 3 nave de razboi ale Ucrainei. Poroșenko susține ca gestul provocator al Federației Ruse este un act care încalca dreptul internațional și nu are alta soluție decât…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune Parlamentului de la Kiev sa instaureze legea martiala, dupa ce fortele militare ruse au atacat si capturat trei nave ale Ucrainei in Marea Neagra, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel începe joi o vizita în Ucraina, unde va avea întrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa. Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa, potrivit Agerpres.Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei,…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa. Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei, inclusiv punerea in…