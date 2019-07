Ucraina:Kremlinul conditioneaza o eventuala intalnire Putin- Zelenski de inceperea discutiilor directe intre Kiev si rebelii separatisti

Stiri pe aceeasi tema

- 'In relatiile internationale, nimic nu este imposibil. Stiti ca presedintele Putin manifesta pragmatism in abordarea sa fata de relatiile internationale, in special intr-un dosar atat de important precum relatiile noastre cu Ucraina', a afirmat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- 'Nu, nu ne vom schimba comportamentul, pentru ca singurul lucru pe care il vrea Rusia sunt relatii avantajoase, bazate pe interese reciproce', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, insistand ca 'nu exista nimic reprobabil in aceasta conduita'. 'Insa cei care se comporta altfel…

- Kremlinul i-a trimis un avertisment marti noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, care ceruse anterior SUA noi sanctiuni economice impotriva Rusiei, apreciind ca un astfel de demers nu favorizeaza rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, relateaza AFP. 'Este o retorica care…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu intentioneaza sa-l felicite pentru investirea in functie pe noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters si TASS potrivit Agerpres. Putin il va felicita pe nou alesul presedinte…

- Putin il va felicita pe nou alesul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski daca va face 'primele' progrese in solutionarea conflictului din Donbas si va ameliora relatiile cu Rusia, a spus Peskov, fara sa precizeze ce anume implica aceste 'prime' progrese. Crimeea este o regiune a Federatiei Ruse,…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…