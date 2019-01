Candidata ucraineana la alegerile prezidentiale din martie, Iulia Timosenko, care figureaza printre favoriti, a negat joi ca ar fi vrut sa-si adjudece sprijinul scriitorului brazilian Paulo Coelho, fara aprobarea acestuia, difuzand la anuntarea candidaturii sale un film in care acesta ii aducea un omagiu, potrivit AFP.



Difuzarea acestui film, in care scriitorul lauda talentele Iuliei Timosenko, "o persoana care poate conduce o tara", fusese interpretat marti ca un mesaj de sprijin, dar autorul "Alchimistului" a dezmintit rapid ca s-ar fi angajat in favoarea fostului premier ucrainean.

…