Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marti liderilor Rusiei, Germaniei si Frantei sa reia cat mai rapid posibil discutiile pentru gasirea unei solutii pasnice la conflictul separatist in regiunea Donbas din estul Ucrainei, dupa ce marti patru soldati ucraineni au fost ucisi in zona de operatiuni, informeaza Reuters si Ukrinform. Ministerul Apararii ucrainean a declarat ca este bilantul cel mai sever de victime intr-o singura zi din octombrie trecut. Separatistii au deschis focul in pofida unui armistitiu pe care il declarasera, cu medierea Rusiei, luna trecuta. "Incetarea focului…