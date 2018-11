Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina le interzice barbatilor rusi care au intre 16 si 60 de ani sa intre pe teritoriul tarii. Decizia vine ca urmare a instituirii legii martiale, care presupune un regim de securitate sporit in special la granita cu Rusia. STIREA SE ACTUALIZEAZA

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian.'Sisteme…

- Presedintia Republicii Moldova a comentat situatia tensionata dintre Rusia si Ucraina abia miercuri, 28 noiembrie, asta desi, de obicei, Igor Dodon reactioneaza prompt la evenimentele importante din tara sau din exterior. In plus, de aceasta data, mesajul Presedintiei a fost transmis de consilierul…

- Președintele Donald Trump a declarat marți ca ar putea anula intrevederea pe care ar fi trebuit sa o aiba cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul liderilor din G20, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Rusia și Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Ministerul Apararii de la Moscova a anunțat ca generalul Igor Korobov, șeful Directoratului Principal al Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, serviciul militar rus de informatii (GRU), a decedat miercuri, la varsta de 63 de ani, in urma unei boli grave și de lunga durata, potrivit…

- Ucraina va incheia, luna viitoare, procedurile legate de predare a imobilelor construite pe malul Dunarii, in localitatea Orlovka, regiunea Odessa, Serviciului de Vama si Politiei de Frontiera, in vederea operationalizarii unui nou punct de trecere a frontierei cu Romania, a declarat joi, la Tulcea,…

- In prima sa declaratie politica din noua sesiune parlamentara, deputatul liberal Gavrila Ghilea a prezentat concluziile unei „Analize calitative a riscului de patrundere a pestei porcine africane in Romania”, elaborate in urma cu aproape 15 ani sub egida ANSVSA. Aceasta analiza sustine ca…