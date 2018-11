Ucraina instaureaza legea martiala, in contextul confictului cu Rusia Parlamentul de la Kiev a aprobat in unanimitate decretul de instaurare a legii martiale pentru o perioada de 60 de zile.



Anterior, presedintele Petro Porosenko (foto dreapta) a semnat decretul privind instaurarea legii martiale, anunta agentia Tass.



Decretul a fost postat pe site-ul presedintiei ucrainene.



C. Diaconescu: Legea martiala nu a fost instituita in Ucraina nici in 2014. Potentialul de escaladare a conflictului poate fi foarte mare



Decizia vine la o zi de la capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainiene, intr-o actiune care tinde sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati. "Statele Unite ar saluta o relatie normala cu Rusia. Dar actiuni ilegale de acest gen continua sa…

- Un avion de recunoastere si supraveghere de tip Boeing RC-135V al Fortelor aeriene americane a efectuat, luni, un zbor deasupra Marii Negre si Ucrainei, au anuntat autoritatile militare de la Kiev, zborul avand loc pe fondul incidentului naval recent intre Rusia si Ucraina. Fortele aeriene…

- Rusia a redeschis traficul maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra si Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite si confiscate de fortele navale ruse. Alexei Volkov, directorul general al Porturilor Maritime din Crimeea, a declarat luni ca stramtoarea Kerci este deschisa…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Greva de avertisment de la metrou a fost declarata nelegala, deoarece Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) nu a depus la Metrorex tabelul continand numele membrilor de sindicat care si-au exprimat acordul scris de a participa la greva. Potrivit legii, cel putin jumatate din membrii de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea offshore, adoptata in urma cu trei saptamani de Camera Deputatilor, ca for decizional. Singura etapa care mai trebuie parcursa de aici incolo, pentru ca legea sa intre in vigoare, este publicarea ei in Monitorul Oficial. Ulterior, exploatarea…

- Situatia in zona Marii Azov, aflata in nordul Marii Negre, este "tensionata", iar Rusia ar putea incerca sa amplifice criza, avertizeaza viceamiralul Ihor Voroncenko, comandantul Fortelor Navale din Ucraina. "Din punctul de vedere al oficialilor militari, situatia care se contureaza acum in…

- La scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, Legea offshore, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca e multumit de forma actului normativ, dar si de faptul ca nu s-a renuntat la contributia sa. Intrebat de presa ce crede despre Legea offshore, Liviu Dragnea a raspuns:…