Ucraina înfiinţează un tribunal special pentru judecarea cazurilor de corupţie Porosenko a precizat ca procesul de selectare a judecatorilor pentru noul tribunal a durat sapte luni. "Astazi vedem rezultatul: 38 de noi judecatori incep sa-si indeplineasca indatoririle in noua instanta", a scris seful statului pe Twitter.



Acesta a asigurat ca magistratii "dispun de parghiile si instrumentele necesare pentru a avea succes" si ca "reforma judiciara le-a asigurat independenta de legislativ si executiv, precum si fata de presedinte".



Infiintarea noului tribunal a fost decisa in contextul programului stand-by de 3,9 miliarde de dolari convenit cu Fondul Monetar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

