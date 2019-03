Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat despre poziția neschimbata a Washingtonului privind necesitatea restabilirii controlului Ucrainei asupra Crimeei ocupate, potrivit unei declarații postate pe site-ul Departamentului de Stat cu ocazia marcarii a cinci ani de la anexarea și ocuparea…

- In acest moment 2 pericole majore ameninta securitatea Romaniei si noi parem pierduti in Epoca de Piatra. Ucraina se pregateste de o invazie totala din partea Rusiei, iar Serbia este la un pas sa invadeze Kosovo. Ganditi-va macar o secunda ce ar putea insemna asta pentru Romania… Pentru orice geopolitician…

- Ministrul adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Alexander Grushko, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri TASS faptul ca Rusia va trimite observatori la alegerile prezidențiale din Ucraina care urmeaza sa aiba loc pe data de 31 martie, ca parte a misiunii OSCE în aceasta…

- Ministerul de Externe de la Moscova a respins, printr-un comunicat de presa, cererile facute de Berlin si Paris, afirmand ca sunt "inacceptabile". In acest context, Kremlinul a mai precizat ca Putin a discutat cu Merkel si ca, in urma acestor discutii, a luat in considerare punctul de vedere al cancelarului…

- Oficialul britanic a facut aceste declaratii in momentul in care tensiunile in zona raman ridicate dupa capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra, pe care le-a acuzat de intrare ilegala in apele sale teritoriale, o acuzatie respinsa…

- La 17 decembrie, Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție propusa de Ucraina, care cere Rusiei sa-și retraga trupele din Crimeea și condamna prezența militara in creștere a acesteia in Marea Neagra și Azov, a anunțat Misiunea Permanenta a Ucrainei la ONU, pe contul sau de Twitter. Documentul a…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov considera ca Rusia va pierde restul Ucrainei daca recunoaște independența așa-numitelor „DNR” și „LNR”, cele doua pseudo-republici, organizate de regimul de ocupatie rusesc in teritoriile din sud-estul Ucrainei. Declarația a fost facuta de ministru la o conferința…

- Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut joi un raspuns 'rapid si ferm' al comunitatii internationale la 'actul de agresiune' comis de Rusia impotriva Ucrainei, pe 25 noiembrie in Stramtoarea Kerci, relateaza AFP. 'Este al cincilea consiliu ministerial consecutiv in cadrul…