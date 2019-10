Ucraina: Guvernul de la Kiev şi separatiştii pro-ruşi au ajuns la un acord Guvernul ucrainean si separatistii pro-rusi din estul tarii au semnat marti, la Minsk, un acord care deschide calea unor viitoare negocieri, informeaza dpa. Acordul la care s-a ajuns vizeaza un statut special pentru regiunile Donetk si Lugansk din Donbas si posibilitatea organizarii de alegeri. Noul guvern al presedintelui Volodimir Zelenski pare dornic sa imprime dinamism negocierilor de pace. Zelenski a afirmat ca, in prezent, nu exista impedimente pentru organizarea unui summit la care sa participe Rusia, Franta si Germania, urmand ca data la care acesta va avea loc sa fie anuntata in curand.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

