- Germania spera ca noua conducere ucraineana va da un nou impuls eforturilor de solutionare a conflictului ce dureaza de ani de zile in apropierea granitei Ucrainei cu Rusia, relateaza joi agentia DPA, potrivit agerpres.ro.''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'',…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- 'Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina', a declarat reprezentantul special al SUA pentru negocierile cu Ucraina, Kurt Volker, intr-o conferinta de presa, calificand Rusia drept invadator. Noul presedinte ales Volodimir Zelenski anuntase in discursul rostit la investirea sa acum mai mult de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, i-au cerut marti presedintelui rus, Vladimir Putin, ca "Rusia sa faca gesturile necesare pentru a crea conditiile favorabile dialogului" in estul Ucrainei, a anuntat Palatul Elysee, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- Germania coopereaza cu Franta in contextul acordurilor de la Minsk, a subliniat sefa executivului german, adaugand ca noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a spus clar luni, in discursul sau inaugural, ca incheierea conflictului din estul tarii sale este o prioritate.Ministerul de…

- Este vorba despre un ”nou atac al Rusiei la adresa suveranitatii Ucrainei”, condamna, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.Pe de alta parte, Germania si Franta, comediatoare in procesul de pace in Ucraina, ”condamna”, la randul lor, decizia…

- Președintele Vladimir Putin a spus joi ca reacțiile negative cu privire la decizia sa de a oferi locuitorilor din regiunile rebele din Ucraina acces rapid la cetațenia rusa sunt ciudate, pentru ca nu difera de ce au facut România și Ungaria pentru etnicii lor care traiesc în afara granițelor…

- Franta si Germania au anuntat marti dorinta lor de a crea o "Alianta pentru multilateralism" pentru a face contrapondere tentativelor de a rupe aceasta baza a ordinii internationale care guverneaza lumea cu incepere din 1945, relateaza AFP. "In fata riscurilor de deconstructie a edificiului nostru multilateral",…