- Kiev, 24 ian /Agerpres/- Un tribunal din Kiev l-a condamnat joi pe fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici la 13 ani de inchisoare pentru ''inalta tradare'', la finalul unui proces desfasurat in absenta celui acuzat, acesta fiind in continuare in Rusia sub protectia autoritatilor…

- Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina in 2014, in toiul unor manifestatii, reprimate in sange, prin care ucraineni ii cereau sa semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeana. El a aparut ulterior in Rusia. Fostul sef de stat este judecat in absenta cu privire la acuzatii de tradare, complicitate…

- Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a gasit vinovat de înalta tradare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea razboiului. Hotarârea…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor…

- Un cetatean ucrainean a fost condamnat la opt ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, pentru spionaj si tentativa de exportare a unor echipamente militare, informeaza publicatia Kommersant, citata de site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.ANALIZA De ce a fost asasinat Nicolae…

- „Nadia a vorbit de mai multe ori despre problema cu articulația femuro-tibiala. Ea a fost examinata de trei specialiști și toți trei au spus ca este necesara operarea", a afirmat sora deputatei, Vera Savcenko, potrivit sursei citate. Pacienta va fi adusa la centrul de detenție provizorie,…

- In plus, Lorenzo Sanz si sotia sa trebuie sa achite o compensatie de 622.411 euro fiecare. Pe parcursul procesului, Sanz a spus ca declaratiile au fost intocmite de angajati ai sai care au crezut ca nu trebuie sa treaca acolo operatiuni cum ar fi vanzarea unei case. Tribunalul din Madrid l-a…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…