- Fostul prim-ministru ucrainean Iulia Timochenko a anunțat marți ca va candida la alegerile prezidențiale din data de 31 martie, avand o cota de popularitate mai mare decat Petro Poroșenko, actualul președinte, relateaza publicația Le Figaro.„Voi candida la președinție. Astazi intram intr-o…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat marti candidatura in alegerile prezidentiale de la 31 martie, in care este favorita, devansandu-l pe presedintele in exercitiu Petro Porosenko, potrivit ultimelor sondaje, relateaza AFP. ”Candidez la presedintie”, a anuntat Timosenko…

- Dupa o postare pe contul de Facebook a fostului prim-ministru ucrainean, Iulia Timosenko cu privire la situatia economica a ucrainenilor, site-ul rus de stiri Sputnik (cu domeniul in Polonia: sputnik.pl) a realizat un articol prin care vrea sa induca ideea ca situatia economica grea din Ucraina este…

- Actorul, scenaristul și directorul artistic al Studio Kvartal 95 "Vladimir Zelensky a acordat un amplu interviu jurnalistului Dmitry Gordon, unde a recunoscut ca va candida pentru președinția Ucrainei in martie 2019. Potrivit sondajelor, Zelensky ocupa al doilea loc în popularitate…

- Liderul partidului ucrainean „Batkivșicina” (Patria – trad. ucraineana), Iulia Timoșenko, ocupa primul loc in topul candidaților pentru președinția Ucrainei, potrivit sondajului realizat de grupul sociologic „Rating”.

- Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, a solicitat statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa trimita nave în Marea Azov, acolo unde Rusia tine sechestrate trei ambarcatiuni militare ucrainene care au vrut sa treaca din Marea Neagra prin strâmtoarea

- "Aceasta este o problema interna a Ucrainei, insa, pe fondul procesului electoral, un asemenea pas precum introducerea legii martiale ar putea avea o tenta speciala, prea putin camuflata. In mod potential, introducerea legii martiale intr-o serie de regiuni poate constitui o amenintare pentru escaladarea…

- Ungaria ii propune Ucrainei semnarea unui acord cu privire la protectia minoritatilor nationale, a indicat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. 'Trebuie reconstruita increderea intre cele doua tari', a declarat Szijjarto pentru MTI la Varsovia, unde a…