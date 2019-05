Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza AFP. Un vot de procedura contra reuniunii a fost sprijinit de sase tari (Franta, Marea Britanie, Germania, Polonia, Belgia si Statele Unite). Pentru sesiune au votat cinci tari (Rusia, China, Africa de Sud, Republica Dominicana si Guineea Ecuatoriala), iar alte patru s-au abtinut (Indonezia, Cote d'Ivoire,…