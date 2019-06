Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta "severa" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti in noaptea de joi spre vineri in Estul separatist al Ucrainei, transmite AFP.



Doi soldati au fost ucisi in tiruri de artilerie in apropierea localitatii Novolugansk, situata la 50 km nord-est de Donetk, unul din fiefurile separatiste proruse, potrivit unui comunicat difuzat vineri de presedintia ucraineana.



Zelenski a plasat responsabilitatea in acest caz "mercenarilor" rusi si a denuntat o "incalcare flagranta" a acordurilor de pace de la…