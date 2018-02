Ucraina, dispusa sa-si asume o parte din responsabilitatea pentru masacrul impotriva polonezilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii…

- Polonia nu este in nici un caz unica tara in care evreii au fost persecutati de vecinii lor. In jur de 3 milioane dintre cei ucisi in Holocaust au murit aproximativ tot acolo unde au si trait, macelariti in satele lor aflate pe tot cuprinsul republicilor baltice, Belarusului, Ucrainei, dar si Poloniei.…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Olena Zerkal, a declarat ca Kievul nu va putea satisface toate cerințele și dorințele minoritații maghiare cu privire la problema lingvistica, potrivit „5 Kanal”. Zerkal a subliniat ca Ucraina are propriile sale interese in dezvoltarea statului. „Desigur, nu…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa preluat de agerpres. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la demonstratia de duminica din…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Salarii crescute pentru medici Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca salariile medicilor vor fi mai mari, de luna viitoare, cu peste 70 %. Veniturile brute vor creste, în general, de la 4 mii la peste 9 mii de lei, iar în unele cazuri vor depasi chiar si 4.000 de…

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C ...

- Capitala Romaniei ocupa locul trei in lume la postari antisemite in mediul online potrivit unei aplicații dezvoltate de ministerul pentru Diaspora și ministerul Apararii din Israel. Sistemul cibernetic dezvoltat de autoritațile de la Ierusalim permite monitorizarea in timp real a postarilor antisemite…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Dinamo joaca ACUM o partida amicala cu Termalica BB Niecieza, echipa de pe locul 13 din prima liga poloneza. Partida a inceput la ora 16:00, nu este la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE: Dinamo - Termalica BB Niecieza 0-0 Dinamo mare are programata o partida maine, cu…

- Ungaria doreste garantii legale din partea guvernului de la Kiev ca acesta din urma sa se consulte cu minoritatea maghiara din Ucraina si sa ajunga la un acord cu aceasta înaintea implementarii modificarilor aduse legii educatiei, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o întrevedere…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, si ministrul Educatiei, Liviu Pop, au depus, joi, coroane si jerbe de flori la statuile poetilor Mihai Eminescu si Taras Sevcenko din centrul Cernautiului.…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Ministrul de externe roman,Teodor Melescanu, si omologul sau din Ucraina, Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, prin care dreptul membrilor comunitatii romanesti din aceasta tara…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Simona Halep se asteapta la o partida "dificila", dar frumoasa, impotriva compatrioate ei, Irina-Camelia Begu, in semifinalele turneului de la Shenzhen, programate vineri.Citeste si: Ministrul demisionar Doina Pana vine cu EXPLICATII dupa plecarea din Guvern: 'Consider ca am luat decizia corecta...'…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca rezultatele urmatoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, planificate pentru 18 martie 2018, vor fi discutabile din punctul de vedere al legitimitații, din cauza ca scrutinul urmeaza sa fie organizat si pe teritoriul Crimeei anexate.

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Toti ostaticii de la oficiul postal din Harkov au fost eliberati, iar atacatorul a fost retinut, a anuntat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko. El a multumit Politiei si serviciilor de securitate, pentru reusita operatiunii.

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Olanda, critica ferventa a Romaniei, este gata sa-l primeasca pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili daca acesta va decide sa paraseasca Ucraina, a declarat vineri ministrul olandez al afacerilor externe, dupa informatii potrivit carora Saakasvili s-ar putea stabili in aceasta tara, informeaza…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Republica Moldova și Ucraina intenționeaza sa intensifice cooperarea bilaterala in toate direcțiile și sa realizeze proiecte comune de investiții intr-o serie de domenii importante. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii Moldovei, viceprim-ministrul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA. Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- In acest context, ruta Chisinau-Moscova, singurul tren rusesc care mai circula prin Ucraina, ar putea fi anulata.Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Vladimir Omelian, a anuntat ca tara sa nu va inregistra pierderi de pe urma sistarii transportului feroviar cu Federatia Rusa."Circulatia…

- Conflictul generat de legea "Despre educatie" dureaza inca din septembrie. Adoptata de Rada Suprema din Ucraina, legea prevede ca numai copiii de varsta pre-scolara si primara pot invata in limbile minoritatilor nationale. Un nou pretext pentru scandal, potrivit expertilor, ar putea fi o declaratie…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Agresiunea Rusiei in Ucraina nu poate fi noua normalitate in Europa, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, in cadrul celei de-a 24-a ședințe a Consiliului ministerial al OSCE de la Viena. „Rusia, prin acțiunile sale, a incalcat toate cele zece principii ale Actului Final de la…

- Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a facut apel la protestatari sa nu mai blocheze sediul televiziunii NewsOne, dupa ce, duminica seara, zeci de activisti imbracati in haine de camuflaj au blocat cu saci de nisip si sarma ghimpata intrarea in sediul postului, detinut de Evhen Muraev, un deputat…

- Situația din Moldova și Ucraina a fost discutata, joi, la Moscova de ministrul adjunct al MAE Grigori Karasin și de ambasadorul SUA in Rusia, John Huntsman. Informația despre aceasta a fost comunicata de Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al FR. "In cadrul intrevederii a fost discutata…

- Federatia Rusa îsi va lansa trenurile prin ocolirea Ucrainei pâna la finele anului curent. Declaratia a fost facuta de ministrul Transporturilor al Rusiei, Maxim Sokolov. Este vorba despre 62 de trenuri de pasageri si de 30 de marfare, scrie deschide.md.

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Dupa ce a jucat deja pe mana Rusiei in privinta Siriei, Administratia Trump risca acum sa repete aceeasi greseala in Ucraina, unde tratativele diplomatice cu privire la o initiativa ruseasca se infierbanta. Planul Moscovei este acela de a-si legaliza invazia si controlul asupra a doua regiuni din estul…