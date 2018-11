Ucraina devine flancul estic al NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a devenit flancul estic de facto al NATO, a declarat miercuri presedintele ucrainean Petro Porosenko, potrivit biroului de presa al administratiei prezidentiale de la Kiev, transmite Xinhua. ''Fara o Ucraina puternica, ce s-a transformat intr-un flanc estic de facto al…

- Guvernul ungar l-a convocat miercuri pe ambasadorul Ucrainei pentru a-i cere explicatii despre publicarea datelor cetatenilor ucraineni care au si cetatenie maghiara, date pe care Budapesta le-a descris o 'lista a mortii', transmit agentiile MTI si EFE."Politica anti-maghiara a Ucrainei a…

- Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei de la Beregovo si l-a invitat sa paraseasca tara in interval de 72 de ore, pe fondul tensiunilor dintre cele doua tari legate de eliberarea de pasapoarte unguresti unor cetateni ucraineni de etnie maghiara, informeaza Reuters si MTI.…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Pavel Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, a declarat vineri ca exista riscul separarii de Ucraina a regiunii Transcarpatia, dar și a altor zone unde sunt prezente "comunitați romanești și bulgare", informeaza agenția de știri Tass preluata de mediafax. "Zakarpattia (regiunea Transcarpatia,…

- Fostul premier al Ucrainei, liderul Partidului Batikivscina, Iulia Timosenko, ar fi putut obtine 17,8% din voturi si ar fi devenit lider in preferintele alegatorilor, daca in luna august s-ar fi desfasurat alegeri prezidentiale in Ucraina, arata rezultatele unui sondaj de opinie desfasurat de Fundatia…

- 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta de comportament al Rusiei', a afirmat Bolton, intr-o conferinta de presa la Kiev, transmite Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni economice Rusiei in urma presupusei implicari a acesteia in alegerile prezidentiale…