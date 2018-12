Ucraina declară RĂZBOI Rusiei? Document șoc în Parlament Documentul a fost introdus de parlamentarul Kupriy Nikolaevich, fara a se preciza clar cand se va vota in Parlament, relateza defenseromania.ro. Documentul vine dupa ce, cu o zi inainte, guvernul de la Kiev a anunțat ca va provoca din nou Rusia, prin trimiterea unui alt grup de nave militare, cu așa-numiți "observatori internaționali", prin stramtoarea Kerci. Ce conține DOCUMENTUL EXPLOZIV depus in parlamentul ucrainean și care ar putea aduce razboiul aproape de granișa cu Romania citiți AICI > . Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana au decis, adunați joi la Bruxelles, sa prelungeasca cu inca șase luni sancțiunile economice impuse Rusiei in urma cu patru ani, dupa izbucnirea conflictului din Ucraina și anexarea Peninsulei Crimeea. Totuși, liderii europeni nu au decis sa impuna noi…

- ''Oferim Ucrainei un puternic sprijin politic si practic. Nu este un membru al NATO, dar sprijinim ferm suveranitatea si integritatea teritoriala'' a acestei tari, a reactionat Stoltenberg la sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles a ministrilor de externe din statele membre, dupa ce a fost intrebat…

- Comandantul Forțelor Navale din Ucraina, amiralul Igor Voroncenko, a declarat ca cele trei nave ucrainene, care au fost capturate de Rusia dupa incidentul din stramtoarea Kerci, au fost urmarite de 10 nave ale Flotei Marii Negre și FSB, transmite UNIAN. „Cand am ieșit in mare, nu am provocat FSB și…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor di...

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…