'Sa bem pentru noi si Ucraina! Glorie Ucrainei', a declarat in fata adunarii Yuri Gudymenko, un blogger cunoscut care a lansat un apel la o sarbatoare stropita cu Kagor, vin rosu utilizat ca vin de liturghie la ortodocsi. 'Este probabil evenimentul cel mai important in tara noastra de la declararea independentei' de URSS in 1991, a adaugat el. Un tanar preot ortodox in sutana neagra a citit o rugaciune in fata multimii, reunita in piata centrala din Kiev, Maidan, loc simbolic al revoltei proeuropene din 2013-2014. 'Pentru mine este o mare bucurie!', a spus parintele Iaroslav, mentionand ca…