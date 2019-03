Ucraina. Convoiul preşedintelui, ATACAT Sustinatori ai partidului de extrema-dreapta Corpul National au incercat sa blocheze convoiul presedintelui Porosenko, venit la Cerkasi pentru a sustine un discurs in cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 31 martie. In total 19 politisti au fost raniti aici dupa ce au intervenit pentru a proteja convoiul prezidential. Alti trei politisti, dintre care unul a suferit arsuri la ochi, au fost raniti in urma confruntarilor cu militanti ai aceleiasi miscari in apropierea sediului presedintiei la Kiev. O inregistrare difuzata de politie arata o multime de indivizi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de politisti, a anuntat duminica politia ucraineana, citata de AFP. Sustinatori ai partidului…

- Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de politisti, a anuntat duminica politia ucraineana, citata de AFP.Sustinatori ai partidului…

- 25 de polițiști au fost raniți sâmbata în Ucraina în timpul confruntarilor cu ultranaționaliștii, care au încercat sa atace convoiul prezidențial într-un oraș unde președintele Petro Poroșenko, care vizeaza un al doilea mandat la alegerile de la sfârșitul lui martie,…

- Rusia nu renunța la încercarile de a-și extinde influența în fostele țari sovietice și va încerca sa profite de alegerile din Ucraina și R. Moldova pentru a le readuce în sfera sa de influența. Despre asta se spune într-un raport prezentat ieri în Senatul american…

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov, s-a declarat la unison cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, care a comparat actualul regim aflat la putere in Ucraina cu unul neonazist, informeaza luni TASS, relateaza Agerpres."Unele manifestari de neonazism sunt evidente…

- ''Nu vom purta un razboi cu Ucraina, va promit'', a insistat Lavrov, intr-un interviu cu ziaristi si cititori ai cotidianului Komsomolskaia Pravda, transmis in direct pe pagina web a publicatiei. Lavrov a dat asigurari ca Rusia nu lupta impotriva ''regimului ucrainean". "Impotriva regimului ucrainean…

- "Aceasta zi sacra va intra in istorie drept cea a crearii unei Biserici autocefale (independente - n.r.) unite in Ucraina. Ziua independentei noastre definitive de Rusia'', a declarat Porosenko, al carui discurs a fost transmis la televiziunea localaNoua biserica va fi condusa de mitropolitul…

- Reprezentanti ai confesiunii ortodoxe din Ucraina s-au intrunit sambata intr-un „Conciliu de reunificare“ in vederea infiintarii unei biserici independente de tutela religioasa a Moscovei, relateaza AFP.