- 'Cel mai mare pericol consta in faptul ca Rusia nu se opreste la teritoriile deja ocupate. Vedem cum in ultimii ani se dezvolta foarte rapid infrastructura militara rusa de-a lungul granitei cu Ucraina', a afirmat inaltul responsabil ucrainean, vorbind joi in deschiderea unui forum de securitate…

- NATO și țarile partenere Georgia și Ucraina trebuie sa creeze o „sfera de aparare” in Marea Neagra pentru a nu permite Rusiei sa blocheze portul Odesa sau litoralul Romaniei, a declarat fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa, general Ben Hodges, scrie Delfi. „Pentru NATO și țarile…

- Uniunea Europeana a inclus vineri opt oficiali rusi pe lista sa cu sanctiuni pentru rolul lor in incidentul armat cu Ucraina din Marea Neagra de la sfarsitul anului trecut si totodata a prelungit pentru o jumatate de an sanctiunile individuale vizand oficiali rusi carora le atribuie responsabilitatea…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a criticat dur Rusia, la o conferința internaționala de securitate desfasurata la Odesa, sustinând ca "Marea Neagra nu va aparține niciodata regimului rus", potrivit Radio Chișinau.Dimpotriva, a spus el, "Marea Neagra va deveni…

- Comisia Electorala ucraineana a anuntat vineri ca a inregistrat in total 44 de candidati pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, un numar record pentru acest scrutin, cu deznodamant imprevizibil, in contextul in care favorit in sondaje este un actor de comedie, potrivit France Presse preluata…

