'Este al cincilea consiliu ministerial consecutiv in cadrul caruia ordinea de zi a OSCE este dominata de comportamentul destabilizator al Rusiei care reprezinta o amenintare majora pentru securitatea europeana', a declarat Pavlo Klimkin in cadrul unei reuniuni ministeriale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) desfasurata la Milano.



'In acest an, Rusia nu si-a redus, ci dimpotriva, si-a extins actiunea agresiva', a mai spus el.



La 25 noiembrie, trei nave ale Fortelor navale ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - cu 24 de marinari la bord…