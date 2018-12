Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut joi un raspuns 'rapid si ferm' al comunitatii internationale la 'actul de agresiune' comis de Rusia impotriva Ucrainei, pe 25 noiembrie in Stramtoarea Kerci, relateaza AFP. 'Este al cincilea consiliu ministerial consecutiv in cadrul caruia ordinea de zi a OSCE este dominata de comportamentul destabilizator al Rusiei care reprezinta o amenintare majora pentru securitatea europeana', a declarat Pavlo Klimkin in cadrul unei reuniuni ministeriale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) desfasurata la…