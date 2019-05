Stiri pe aceeasi tema

- 'Orice zi suplimentara de detentie agraveaza litigiul intre cele doua parti', a declarat ministrul adjunct de externe ucrainean, Olena Zerka, in fata Tribunalului International pentru Dreptul Marii, cu sediul la Hamburg, in Germania. 'Comportamentul Rusiei constituie o incalcare grava a dreptului…

- Atunci când a recunoscut rezultatele alegerilor din anul 2014, pe care Petroșko Poroșenko le-a câștigat, elita politica a Rusiei s-a ghidat dupa grija fața de propriile interese, considera Nikolai Platoșkin, șeful departamentului pentru relații internaționale și diplomație de la Universitatea…

- Aceasta decizie ”este o noua confirmare a adevaratului rol al Rusiei ca stat agresor, care poarta un razboi impotriva Ucrainei”, se arata in continuare in comunicat. Presedintlee rus Vladimir Putin a simplicat miercuri, prin decret, acordarea nationalitatii ruse locuitorilor regiunilor separatiste…

- Vladimir Putin a inaugurat doua centrale electrice construite de Rusia in Crimeea, pentru a oferi ”securitate energetica” acestei peninsule ucrainene, la cinci ani dupa anexarea acesteia, salutata atunci de majoritatea rusilor, dar pe care Kievul si Occidentul continua sa o denunte, relateaza AFP,…

- Anexarea de catre Federatia Rusa a peninsulei Crimeea si 'ocuparea' unei parti a teritoriului din Donbas (estul separatist prorus al Ucrainei) au constituit prologul razboiului hibrid al Kremlinului impotriva Uniunii Europene, NATO si a intregii lumi democratice, a declarat marti presedintele…

- Ministrul ucrainean al apararii, Stepan Poltorak, aflat, joi, la sediul NATO din Bruxelles, a anuntat ca, în cursul anului 2019, Alianta îsi va spori prezenta navala în Marea Neagra, anunța RBC citat de Rador. În plus, potrivit ministrului, "NATO solicita ferm ca…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Elcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza agentia de presa Unian. În acest context, reprezentantul permanent…

- Petro Porosenko a acuzat, sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie. El a mai spus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada sovietica, potrivit Agerpres. "Planul…