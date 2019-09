Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Arabiei Saudite de a-si ajusta cerintele pentru importurile de grau, deschizand calea pentru granele de la Marea Neagra, va provoca dificultati semnificative unor exportatori din UE, care vor trebui sa caute piete alternative, apreciaza traderii,

- O companie romaneasca va fora in vederea explorarii perimetrului Trident, din zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, in urma unui contract semnat cu Lokoil, scrie profit.ro. Citeste mai mult: adev.ro/pvhtes

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- O importanta concetrare navala a NATO a demarat alaturi de vase de lupta ale Ucrainei exercitiul multinational „Sea Breeze 19”. In flota aliata se afla trei nave romanesti, dar si doua vase de lupta americane, iar Moscova a avertizat, oarecum iritata, ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare…

- Banca Nationala a Ucrainei a dezvaluit marti noua bancnota de 1.000 de grivne, care va fi introdusa in circulatie la data de 25 octombrie 2019, informeaza Unian, potrivit agerpres.ro.