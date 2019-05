Klimkin a indicat ca a transmis acest avertisment omologilor sai occidentali in discutiile avute duminica seara si luni la Bruxelles. 'Daca veti accepta (ridicarea presiunii sanctiunilor), asa cum doresc cateva tari, voi iesi in aceeasi zi si voi spune ca nu mai exista niciun fel de "Minsk" si nu doar Rusia l-a ucis, dar si voi l-ati omorat', a afirmat seful diplomatiei Kievului, citat de Ukrainska Pravda.



In pofida unei legaturi directe intre 'procesul de la Minsk' si sanctiunile impotriva Rusiei in Consiliul Europei, ministrul ucrainean a specificat ca Ucraina are motive pentru un…