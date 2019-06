Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Rusiei in Crimeea dovedesc ca la Moscova nu s-a schimbat nimic de pe vremea imperiului rus, a declarat marti Olena Zerkal, adjuncta a ministrului de externe al Ucrainei, la Curtea Permanenta de Arbitraj (CPA) de la Haga, citata de AFP. "Abordarea Rusiei se bazeaza pe naratiunea…

- 'Orice zi suplimentara de detentie agraveaza litigiul intre cele doua parti', a declarat ministrul adjunct de externe ucrainean, Olena Zerka, in fata Tribunalului International pentru Dreptul Marii, cu sediul la Hamburg, in Germania. 'Comportamentul Rusiei constituie o incalcare grava a dreptului…

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic în afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei,

- Moscova a schimbat brusc tonul negocierilor cu Kievul in timpul consultarilor de la Haga, in cadrul plangerii Ucrainei la Tribunalul Internațional al ONU pentru eliberarea navelor și marinarilor ucraineni capturați in Marea Neagra, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului afacerilor externe al…

- Înaintea turului doi al alegerilor pezidențiale din Ucraina, premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale caror importuri vor fi interzise, ca raspuns la recentele restrictii impuse de Ucraina, transmite EFE. Cea mai important…

- "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev.El a indicat totodata ca mai multe produse…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…