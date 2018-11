Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internaționale duminica, dupa ce autoritațile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta și un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters și BBC, scrie Mediafax.Ucraina…

- ​ Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia sa renunțe la "harțuirea traficului maritim internațional" in Marea Azov și stramtoarea Kerci, acuzand Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters.

