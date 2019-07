Ucraina a retinut un petrolier rusesc in Marea Neagra. Moscova ameninta cu represalii

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…