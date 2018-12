Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deblocat partial accesul la porturile ucrainene de la Marea Azov, a anuntat marti ministrul ucrainean pentru infrastructura, Volodimir Omelian, citat de Reuters preluata de Agerpres. 'Da, porturile Berdiansk si Mariupol sunt partial deblocate. Navele se indreapta spre intrarea si iesirea…

- Președintele american Donald Trump a anulat întâlnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți în…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat miercuri ca Rusia, care a capturat 3 nave ucrainene in stramtoarea Kerci, a incalcat astfel acordul semnat cu Ucraina, iar acest lucru demonstreaza ca in Moscova nu se poate avea incredere, scrie Reuters. „Cand credeați ca exista un acord intre…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a condamnat luni ''utilizarea fortei de catre Rusia'' in zona stramtorii Kerci, care leaga Marea Neagra de Marea Azov, cerandu-i Moscovei ''sa se abtina de la noi provocari'', relateaza AFP, dpa si EFE. ''Condamn…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc de provocare si de incalcarea legislatiei internationale, dupa ce rusii au incercat sa opreasca, fara succes, un convoi naval ucrainean in Marea Neagra, relateaza Reuters, preluat de Realitatea TV.Totul a inceput cand doua vase de razboi ucrainene si un remorcher au…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave