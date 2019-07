Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a eliberat echipajul petrolierului rusesc retinut joi in portul Izmail (regiunea Odesa), dar nava ramane in continuare in custodia autoritatilor ucrainene, informeaza agentia de presa RIA Novosti,...

- UPDATE, ora 18:53 – Ucraina a eliberat echipajul petrolierului rusesc retinut joi in portul Izmail (regiunea Odesa), dar nava ramane in continuare in custodia autoritatilor ucrainene, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand Ambasada Federatiei Ruse de la Kiev, potrivit Reuters. RIA Novosti…

- Ucraina a eliberat echipajul petrolierului rusesc retinut joi in portul Izmail (regiunea Odesa), dar nava ramane in continuare in custodia autoritatilor ucrainene, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand Ambasada Federatiei Ruse de la Kiev, potrivit Reuters. RIA Novosti il citeaza…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul Militar, a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Serviciul de securitate al Ucrainei - SBU a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar, a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut, la intrarea in stramtoarea Kerci,

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…