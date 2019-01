Stiri pe aceeasi tema

- O bihoreanca in varsta de 48 ani a fost ucisa, iar sotul si fiul ei au fost raniti dupa ce femeia si-a lasat masina parcata pe podetul vecinilor. Autorul crimei este un tanar de 19 ani care si-a injunghiat victima cu mai multe lovituri de cutit.

- O femeie a murit dupa ce a fost injunghiata in gat și in torace de un vecin furios. Crima infioratoare a avut loc duminica seara, pe raza localitații Olosig, din județul Bihor. Intre doua familii de rromi din localitate era razboi mare de multa vreme. Duminica seara, in jurul orei 18.00, o femeie și-a…

- Trei masini au fost implicate, sambata dupa amiaza, intr un accidentu rutier intre localitatile Lumina si Tariverde, soldat cu doi raniti.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 13.15, o femeie de 20 de ani a condus un autoturism pe DN 22, dinspre localitatea Lumina catre localitatea Tariverde si ajungand…

- Un accident rutier a avut loc ieri dimineata la Medgidia. O femeie a fost lovita de o masina in timp ce traversa pe trecere. Dupa producerea accidentului soferul a parasit locul accidentului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 9.30, un tanar, in varsta de 29 de ani,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Mircea cel Batran din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 21.11.2018, ora 18:10, un barbat de 67 de ani a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Batran din Constanta, dinspre bd. Ferdinand. In momentul in care a ajuns la intersectia…