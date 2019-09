Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politistilor din Sibiu, un eveniment rutier s-a produs pe camp, in zona localitatii Mandra. "Din primele cercetari, un tractor tracta trei remorci incarcate cu cartofi, iar in una din ele se aflau trei persoane. Pe fondul unor defectiuni, o remorca s-a rasturnat. O persoana a decedat si alte…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi, anunța news.ro.Potrivit politistilor…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi.

- O tragedie a avut loc, in acest weekend, la Boteni. Remorca unui motocultor, in care se aflau doua persoane (sot si sotie, ambii de 49 de ani, din Boteni) s-a rasturnat pe un drum in panta. Femeia a fost prinsa sub remorca și a decedat. Barbatul a fost transportat la spital, in stare de soc. […]

- Update! La fața locului a fost solicitat și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, care a constatat decesul victimei. Mașina rasturnata pe un drum din Argeș! Femeie de 28 de ani, inconștienta. Accidentul s-a produs pe DJ 659A – Parvu Roșu – Suseni. Din primele informații, o femeie de 28 de ani…

- Mașina rasturnata pe un drum din Argeș! Femeie de 28 de ani, inconștienta. Accidentul s-a produs pe DJ 659A – Parvu Roșu – Suseni. Din primele informații, o femeie de 28 de ani este inconștienta. La fața locului intervin un echipaj cu o autospeciala și un echipaj SAJ.

- O femeie de 34 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, a fost ucisa in bataie de iubitul sau, in varsta de 32 de ani. ”Este vorba de o crima, in Strehaia. Autorul și cu victima traiau in concubinaj și, pe fondul consumului de alcool din partea autorului, a izbucnit un conflict spontan,…

- O femeie in varsta de 64 de ani din judetul Vaslui a facut infarct si a decedat dupa ce a primit un apel de la o persoana care a incercat sa o insele prin metoda "accidentul", solicitandu-i suma de 20.000 de...